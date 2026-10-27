Движение транспорта ограничено в центре Москвы

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27 октября, 11:15

Транспорт

В Даниловском районе Москвы началась прокладка тоннеля между линиями метро

В Даниловском районе Москвы началась прокладка тоннеля между линиями метро

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В Даниловском районе Москвы началась прокладка тоннеля, который свяжет Бирюлевскую и Замоскворецкую линии метро. Тоннелепроходческому щиту "Эсмина" предстоит пройти более полукилометра, в том числе в пойме Москвы-реки, в сложных условиях – в насыщенном водой грунте, твердой глине и среди подземных коммуникаций.

Эксперт Алексей Расходчиков отметил, что используется система мониторинга подземных вибраций от проходки, чтобы они не превышали допустимые пределы, и что все технологии контроля отработаны – не было случаев, когда подземная проходка привела бы к проблемам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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