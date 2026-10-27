Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 5 баллов 27 октября

Во вторник, 27 октября, загруженность дорог в Москве составила 5 баллов. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе в оба направления.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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