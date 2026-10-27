Школьники познакомились с более чем 150 специальностями на фестивале "Город профессий"

В Москве до 1 ноября проходит осенний фестиваль колледжей "Город профессий", где школьники могут познакомиться более чем со 150 специальностями – от машиностроения и медицины до IT и индустрии красоты. Свои мастерские и лаборатории открыли 43 столичных колледжа, подготовившие свыше 300 мероприятий.

На мастер-классах школьники пробуют себя в роли визажистов, кулинаров, операторов станков с ЧПУ и других профессий. Одним из аргументов при выборе специальности может стать уровень дохода: автоэлектрикам предлагают до 400 тысяч рублей, поварам высокой кухни – до 300, операторам ЧПУ – до 200, а визажистам – до 170 тысяч.

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