На трассе М-11 появились световозвращающие фигуры лосей для предупреждения водителей

На автомагистрали М-11 "Нева" появились световозвращающие фигуры лосей, сообщила госкомпания "Автодор". Силуэты животных разместили на участках, где проходят пути миграции.

Благодаря световозвращающей поверхности фигуры заметны в темноте в свете автомобильных фар. Водителям напоминают: при появлении лося на дороге нужно заранее снизить скорость и быть готовым остановиться.

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