27 октября, 07:30Транспорт
На трассе М-11 появились световозвращающие фигуры лосей для предупреждения водителей
На автомагистрали М-11 "Нева" появились световозвращающие фигуры лосей, сообщила госкомпания "Автодор". Силуэты животных разместили на участках, где проходят пути миграции.
Благодаря световозвращающей поверхности фигуры заметны в темноте в свете автомобильных фар. Водителям напоминают: при появлении лося на дороге нужно заранее снизить скорость и быть готовым остановиться.
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