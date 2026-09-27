Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 09:30

Общество

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября

Более 50 тыс московских школьников учатся в предпрофессиональных классах

Столичные колледжи открывают новый сезон профориентационных встреч для школьников

Дополнительный период сдачи ЕГЭ в России завершится 25 сентября

Сергей Собянин рассказал о новом детском саде Романовской школы

Новый сезон профориентации для школьников стартует в Москве 26 сентября

Физику могут сделать обязательной для поступления на 37 вузовских специальностей в России

Свыше 38 тысяч заявок собрал Московский дворец пионеров

МВД предложило изменить школьную программу для повышения правовой грамотности

Доля студентов российских вузов старше 35 лет составила почти четверть

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября. Это праздник, который по праву объединяет тысячи неравнодушных и по-настоящему талантливых специалистов.

В Москве дошкольное образование – это масштабная система: более 2 тысяч зданий, свыше 20 тысяч педагогов и сотрудников, которые каждый день вкладывают силы в развитие малышей. За последние годы город серьезно укрепил инфраструктуру – – – построено более 500 новых детских садов. Параллельно в отрасли готовятся важные перемены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕгор Бедуля

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика