День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября. Это праздник, который по праву объединяет тысячи неравнодушных и по-настоящему талантливых специалистов.

В Москве дошкольное образование – это масштабная система: более 2 тысяч зданий, свыше 20 тысяч педагогов и сотрудников, которые каждый день вкладывают силы в развитие малышей. За последние годы город серьезно укрепил инфраструктуру – – – построено более 500 новых детских садов. Параллельно в отрасли готовятся важные перемены.

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