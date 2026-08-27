Автоэксперт развеял миф об улучшении качества топлива присадками

Топливные присадки не способны улучшить качество бензина и снизить содержание в нем серы. Об этом рассказал автоэксперт Денис Шаровар.

По его словам, присадки могут повысить октановое число топлива, однако определить необходимую дозировку без специальных измерений достаточно сложно.

Шаровар рекомендует при использовании топлива более низкого качества чаще менять моторное масло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.