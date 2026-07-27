Российские войска взяли под контроль Коммунаровку и Торское в ДНР

Российские войска взяли под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР. В Кривом Роге уничтожен логистический центр ВСУ, в Киеве поврежден завод по производству дронов.

Также наносятся систематические удары по украинским портам – уничтожены склады, суда и береговые системы в Одессе, Черноморске, Николаеве, Измаиле и Южном. По словам военных экспертов, доступ к вооружению через море практически единственный для ВСУ, и его блокировка серьезно осложняет снабжение.

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