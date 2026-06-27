Собянин поддержал проведение премии в области будущих технологий "Вызов"

Правительство Москвы поддержало проведение ежегодной национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Премия присуждается за научные разработки и исследования в области физики, математики, химии, компьютерных и других наук. На получение награды могут претендовать ученые, инженеры и изобретатели.

Лауреаты получат по 13 миллионов рублей в каждой из 5 номинаций. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.