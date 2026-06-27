Фотовыставка о выдающихся российских спортсменах открылась в Москве

Фотовыставка, посвященная легендам спорта, открылась в Гольяновском парке на востоке Москвы. Инициатором проекта выступил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк.

В экспозиции представлено около десятка фотографий известных футболистов, хоккеистов и фигуристов. Посетители также могут ознакомиться с биографиями спортсменов и их достижениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.