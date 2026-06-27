Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 09:00

Город

Фотовыставка о выдающихся российских спортсменах открылась в Москве

Фотовыставка о выдающихся российских спортсменах открылась в Москве

Конкурс грантов для некоммерческих организаций запущен в Москве

Для строительства моста в Мневниковской пойме построили временную переправу

Станцию Серп и Молот МЦД-4 временно закроют для пассажиров

Выставка динозавров открылась в парке 850-летия Москвы

В соцсетях завирусилось видео с дедушкой, играющим на флейте для внучки в Москве

Робота-уборщика начали тестировать на Белорусском вокзале

Роспотребнадзор Москвы запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Самокатчик в Москве разбил стекло такси после ссоры с водителем

Фотовыставка, посвященная легендам спорта, открылась в Гольяновском парке на востоке Москвы. Инициатором проекта выступил президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк.

В экспозиции представлено около десятка фотографий известных футболистов, хоккеистов и фигуристов. Посетители также могут ознакомиться с биографиями спортсменов и их достижениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвыставкивидеоДарья Ермакова

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика