Собянин рассказал о благотворительном фестивале "Город неравнодушных" в Москве

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 4 и 5 июля в Саду имени Баумана. Как рассказал Сергей Собянин, фестиваль состоится в рамках проекта "Лето в Москве" и будет приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

В программе запланированы мини-лекторий, музыкальное бинго, вечер живой музыки и танцевальные активности. Центральным событием станет ярмарка от столичных некоммерческих организаций. Средства, вырученные за изделия ручной работы, направят на помощь подопечным благотворительных организаций.

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