Прием сообщений для прямой линии с Владимиром Путиным начнется 27 ноября. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоится 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Президент подведет ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Отправить обращение можно будет по телефону и СМС, через сайт moskva-putinu.ru, чат-бот в мессенджере MAX, а также социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.