Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) погасил задолженность по алиментам почти в 2 миллиона рублей. Его имя исчезло из банка исполнительных производств судебных приставов.

Еще в 2020 году артист заключил нотариальное соглашение с женой Оксаной Самойловой, по которому должен был перечислять на содержание детей половину своего дохода. После расставания бывшая супруга начала добиваться обещанных выплат, а Джиган оспаривать финансовые претензии.

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