Российского адвоката Сергея Жорина прооперировали в Италии после экстренной госпитализации. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник из окружения юриста.

Жизни 50-летнего адвоката сейчас ничего не угрожает. Ранее его доставили в травматологическое отделение итальянской клиники без сознания.

Сергей Жорин представляет интересы известных артистов и других представителей шоу-бизнеса, в том числе в бракоразводных процессах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

