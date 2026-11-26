Россия должна обеспечивать свои национальные интересы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости энергетического перемирия, которое предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Песков также сообщил, что европейские представители официально не отказывались от приглашения приехать в Москву, однако ясности по поводу их планов пока нет. Владимир Путин сообщил о приглашении представителей Евросоюза 19 ноября.

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