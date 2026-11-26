"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут в прямом эфире 10 декабря в 12:00. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием текстовых и видеообращений начнется 27 ноября и продлится до окончания эфира 10 декабря. Задать вопрос можно на сайте moskva-putinu.ru, по телефону, с помощью СМС и ММС, через специальное мобильное приложение, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также чат-бот в мессенджере MAX.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.