26 октября, 18:30Туризм
РСТ не ожидает изменений для российских туристов из-за ситуации в Сербии
Политическая ситуация в Сербии не должна повлиять на поездки российских туристов. Такое мнение выразил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
По его словам, Сербия продолжает придерживаться нейтралитета в отношениях с Россией. Кроме того, страну не включили в повестку расширения Евросоюза на этот год, хотя она имеет статус кандидата на вступление с 2021 года.
Абасов считает, что оснований ожидать изменений для российских туристов нет. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.