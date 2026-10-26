РСТ не ожидает изменений для российских туристов из-за ситуации в Сербии

Политическая ситуация в Сербии не должна повлиять на поездки российских туристов. Такое мнение выразил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

По его словам, Сербия продолжает придерживаться нейтралитета в отношениях с Россией. Кроме того, страну не включили в повестку расширения Евросоюза на этот год, хотя она имеет статус кандидата на вступление с 2021 года.

Абасов считает, что оснований ожидать изменений для российских туристов нет. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

