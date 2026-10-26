РСТ не получал жалоб от российских туристов на загрязнение пляжей в ОАЭ

Официальных жалоб от российских туристов на загрязнение пляжей нефтью в Рас-эль-Хайме и других курортах ОАЭ не поступало. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

При этом в соцсетях появились видео с почерневшей от нефти водой в районе Ормузского пролива. Некоторые отдыхающие сообщают об острых аллергических реакциях и химических ожогах после купания в море.

С начала октября в этом районе атаковали 12 нефтяных танкеров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.