В Москве разработали единую схему магистральных маршрутов

В Москве появилась единая схема магистральных маршрутов наземного транспорта. Каждый маршрут обозначили отдельным цветом, а также указали пересадки на метро, МЦК и МЦД.

Навигация помогает пассажирам ориентироваться в городе и выбирать удобные пересадки между подземным и наземным транспортом. При этом электронные сервисы не заменяют указатели на улицах и остановках, отметили эксперты.

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