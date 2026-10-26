26 октября, 11:45Транспорт
В Москве разработали единую схему магистральных маршрутов
В Москве появилась единая схема магистральных маршрутов наземного транспорта. Каждый маршрут обозначили отдельным цветом, а также указали пересадки на метро, МЦК и МЦД.
Навигация помогает пассажирам ориентироваться в городе и выбирать удобные пересадки между подземным и наземным транспортом. При этом электронные сервисы не заменяют указатели на улицах и остановках, отметили эксперты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.