"Новости дня": в Москве подготовили два новых причала для современного речного транспорта

В Москве подготовили к работе два новых причала для современного речного электротранспорта. Причалы "Воробьевская набережная" в районе Раменки и "Новодевичьи пруды" в Хамовниках скоро свяжут прогулочные зоны с сердцем города. Теперь, любуясь Москвой с воды, будет легко и быстро добраться до старинных улочек. Или наоборот – из центра отправиться к зеленым берегам.

Специалисты уже провели все необходимые работы, чтобы эти причалы были готовы к приему пассажиров. Проверено оборудование, все системы подключены к городским электросетям. Уделили внимание работе систем кондиционирования, вентиляции и отопления, чтобы жителям и гостям столицы было комфортно в любую погоду.

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