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19 октября, 22:45

Транспорт

Речной флот Москвы планируют полностью перевести на электротягу к 2035 году

Речной флот Москвы планируют полностью перевести на электротягу к 2035 году

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К 2035 году речной флот Москвы планируют полностью перевести на электрическую тягу. Сейчас на Московской верфи строят новые прогулочные электросуда проекта "Москва 3.0", рассчитанные почти на 170 пассажиров.

Суда уже работают на четырех регулярных маршрутах. За лето пассажиры совершили более 600 тысяч поездок, почти на четверть больше, чем годом ранее. В планах увеличить число маршрутов до семи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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