Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Пять регионов запустили собственные проекты по примеру московского симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. В нем специалистов социальной сферы и обычных горожан учат оказывать помощь пожилым и маломобильным людям. Сейчас проекты работают в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Башкирии, Краснодарском крае, Дагестане и Бурятии.

"В Москве мы постоянно внедряем современные медицинские технологии и инструменты, применяем органосохраняющие и малоинвазивные методы лечения, которые позволяют проводить сложные вмешательства более точно и бережно. Специалисты Склифа смогли сохранить легкое 28-летнему пациенту благодаря собственной запатентованной разработке – "бронхиальному ножу". Опыт его использования специалисты института передают коллегам из других регионов, и сегодня разработка применяется в клиниках Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Нальчика, а также в Дагестане", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 24 октября по 1 ноября в Москве пройдет масштабный интерактивный фестиваль колледжей "Город профессий". В колледжах подготовили более 300 мероприятий, где школьников познакомят с востребованными профессиями. Самая насыщенная программа ждет гостей на 11 флагманских площадках: квесты, лектории и встречи с работодателями.