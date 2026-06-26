Самокатчик разбил окно такси палкой в Москве. В момент происшествия на заднем сиденье находились пассажиры, они не пострадали. Мужчине показалось, что автомобиль его подрезал, и он упал на асфальт.

Все, кто находились в салоне, исключают факт столкновения, но доводы не убедили самокатчика, и он повредил автомобиль.

В компании перевозчика сообщили, что знают об инциденте и готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.