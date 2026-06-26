Эксперт назвал причины удаления российских приложений из App Store

Приложения российских сервисов могут удалять из App Store из-за санкционных ограничений или несоответствия исходного кода требованиям платформы. Об этом рассказал техноблогер Павел Трухачев, комментируя удаление приложений VK.

По его словам, платформа может удалить приложение, если при проверке обнаружит, что его исходный код отличается от версии, которая ранее проходила модерацию. Еще одной причиной такого решения могут стать выявленные уязвимости и риски для безопасности пользователей.

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