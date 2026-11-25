В Москве открылась выставка "Рембрандт. Начало". Экспозиция, посвященная голландскому художнику, начала работу в Еврейском музее и центре толерантности.

Посетители могут увидеть ранние работы мастера, когда он только начинал искать собственный стиль.

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