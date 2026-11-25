Восьмой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" начнется 1 декабря. Он станет частью проекта "Зима в Москве" и объединит 30 исторических и туристических площадок столицы. Гостей ждут творческие встречи со звездами и деятелями культуры, представления и игры.

Отправиться в путешествие можно также с "Усадебного вокзала" на Манежной площади. Там гостям предложат примерить исторические образы, отправить открытку по усадебной почте и сделать памятный снимок, оформленный в виде ретрогазеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.