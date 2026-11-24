В кинопарке "Москино" запустили новую экскурсию "Москва – столица кино" совместно с Киностудией Горького. Участники смогут посетить съемочные площадки, увидеть декорации фильмов и сериалов, а также познакомиться с работой актеров и съемочной группы.

В программе также предусмотрена поездка на Киностудию Горького, где покажут костюмы из советских фильмов "Морозко", "Королевство кривых зеркал" и "17 мгновений весны". Участники экскурсии смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров и операторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.