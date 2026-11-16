Москвичам рассказали, какие фильмы лидируют в кинопрокате и какие сериальные новинки появились на стриминговых платформах.

Первое место в прокате заняло "Рождение империи" Андрея Кравчука, собравшее 140 миллионов рублей. На втором месте – "Битва моторов" с Юрой Борисовым и Иваном Янковским, общие сборы которой достигли 1,2 миллиарда рублей. Тройку лидеров замкнули "Приключения пингвиненка".

Среди новинок онлайн-кинотеатров – сериалы "Айда" на START, "Тяжелый люкс" на Wink и "Полураспад" на Okko. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.