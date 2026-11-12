Браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали за 4,9 млн долларов

Браслет с сапфиром из коллекции дома Романовых продали за 4,9 миллиона долларов. Украшение представили на аукционе "Драгоценности королевских и знатных особ" в Женеве.

Сапфир весом 197,8 карата обрамляет широкий браслет, изготовленный из бриллиантов и горного хрусталя по дизайну ювелирного дома Cartier. Итоговая сумма более чем в два раза превысила первоначальную оценку лота.

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