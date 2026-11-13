Театр Российской Армии представит премьеру спектакля "Валенсианские безумцы"

Театр Российской Армии открывает новый сезон премьерой спектакля "Валенсианские безумцы" по ранней пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Постановку представят 13 и 14 ноября на Малой сцене.

В спектакле сочетаются комедия и драма, испанские танцы и музыка фламенко и танго в исполнении живого оркестра. На сцене воссоздали исторические испанские костюмы и апельсиновый сад.

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