В Москве представят работу итальянского художника "Комедиант"

Знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене, привезут в Москву. Арт-объект появится в столичном Доме культуры в декабре. Работу под названием "Комедиант" создал итальянский художник.

Два года назад ее продали более чем за 6 миллионов долларов – около полумиллиарда рублей. Покупатель съел банан, однако это не посчитали порчей произведения искусства. Автор изначально предусмотрел, что фрукт можно заменить на новый.

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