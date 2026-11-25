В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "Рембрандт. Начало", посвященная раннему творчеству голландского художника. Работы привезли в Москву из Эрмитажа.

В экспозиции представили, в частности, "Портрет молодого человека с кружевным воротником", написанный Рембрандтом в 1634 году, и "Мальчика в восточном костюме", созданного около 1633–1634 года одним из учеников художника под его руководством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.