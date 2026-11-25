В академии Евгения Плющенко назвали причину отчисления двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. По словам руководства школы, решение связано с поведением матери фигуристки.

У семьи другая версия произошедшего. Мать спортсменки заявила, что у нее накопились претензии к тренировочному процессу.

Какую ответственность родители несут за спортивные успехи детей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

