25 ноября, 13:45Спорт
В академии Плющенко назвали причину отчисления фигуристки Костылевой
В академии Евгения Плющенко назвали причину отчисления двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. По словам руководства школы, решение связано с поведением матери фигуристки.
У семьи другая версия произошедшего. Мать спортсменки заявила, что у нее накопились претензии к тренировочному процессу.
Какую ответственность родители несут за спортивные успехи детей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.