25 ноября, 11:30Город
Дизайнеры представили новогодние елки на выставке в ГУМе
Тематические новогодние елки украсили галереи ГУМа в Москве. В универмаге открылась традиционная выставка праздничных композиций, созданных дизайнерами, брендами, культурными учреждениями и партнерами.
По правилам выставки, украшения на деревьях не должны повторяться, поэтому каждая композиция стала отдельным арт-объектом. Посетители могут познакомиться с разными вариантами новогоднего декора и использовать идеи для оформления своих домов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.