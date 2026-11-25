Тематические новогодние елки украсили галереи ГУМа в Москве. В универмаге открылась традиционная выставка праздничных композиций, созданных дизайнерами, брендами, культурными учреждениями и партнерами.

По правилам выставки, украшения на деревьях не должны повторяться, поэтому каждая композиция стала отдельным арт-объектом. Посетители могут познакомиться с разными вариантами новогоднего декора и использовать идеи для оформления своих домов.

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