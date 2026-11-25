Московский пенсионер начал помогать водителям избежать штрафов на Олимпийском проспекте. Мужчина предупреждает автомобилистов о новом знаке "Въезд запрещен", который установили на выезде с улицы Гиляровского. Некоторые водители продолжают поворачивать здесь по привычке.

Видео с пенсионером опубликовал москвич Сергей Пономарев. Ролик быстро распространился в социальных сетях и собрал благодарственные комментарии автомобилистов.

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