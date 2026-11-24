В Москве к декабрю появится прогулочный маршрут "Сердце столицы", который объединит главные новогодние площадки в центре города. На Тверской улице уже установили световые украшения и разместили более 10 тысяч новогодних шаров.

Также праздничные инсталляции устанавливают на Тверской площади, Арбате и у Большого театра. Манежную площадь планируют превратить в город игрушек.

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