Зимы в Москве за последние 100 лет стали теплее. Если в середине прошлого века морозы до 40 градусов были обычным явлением, то сейчас такие температуры практически не встречаются.

При этом количество осадков остается переменчивым и не зависит напрямую от температуры, отмечают климатологи. В 1910 году снегопад был настолько сильным, что его не успевали убирать вручную. С помощью машин снег начали вывозить в 1930-е годы.

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