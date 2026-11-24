Московские коммунальщики подготовили технику к сильному снегопаду. Осадки уже начались, а к вечеру 24 ноября, по прогнозам, ожидается метель. Спецтехнику проверили перед выходом на улицы города.

Машины используют для уборки тротуаров и участков, куда не может проехать крупная техника. С их помощью очищают пространство между столбами и другие труднодоступные места. Техника собирает основную часть снега, поэтому рабочим с лопатами остается убрать небольшое количество осадков.

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