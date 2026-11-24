24 ноября, 12:45Город
Московские коммунальщики подготовили технику к сильному снегопаду
Московские коммунальщики подготовили технику к сильному снегопаду. Осадки уже начались, а к вечеру 24 ноября, по прогнозам, ожидается метель. Спецтехнику проверили перед выходом на улицы города.
Машины используют для уборки тротуаров и участков, куда не может проехать крупная техника. С их помощью очищают пространство между столбами и другие труднодоступные места. Техника собирает основную часть снега, поэтому рабочим с лопатами остается убрать небольшое количество осадков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.