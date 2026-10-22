Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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22 октября, 23:45

Общество

Стилист Герман рассказала о популярности секонд-хендов в Москве

Стилист Герман рассказала о популярности секонд-хендов в Москве

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Американцы променяли новый гардероб на "Оземпик". Желание похудеть и стремление к идеальному весу заставляют людей тратить значительные суммы на дорогостоящие препараты, что приводит к необходимости экономить. В то время как ритейлеры терпят убытки, секонд-хенды переживают настоящий расцвет.

Тем временем, винтажные вещи когда-то пользовались популярностью и в Москве. В эфире Москвы 24 стилист Мила Герман поделилась своими наблюдениями о том, как сегодня обстоят дела с популярностью секонд-хендов в столице.

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