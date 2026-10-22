Стилист Герман рассказала о популярности секонд-хендов в Москве

Американцы променяли новый гардероб на "Оземпик". Желание похудеть и стремление к идеальному весу заставляют людей тратить значительные суммы на дорогостоящие препараты, что приводит к необходимости экономить. В то время как ритейлеры терпят убытки, секонд-хенды переживают настоящий расцвет.

Тем временем, винтажные вещи когда-то пользовались популярностью и в Москве. В эфире Москвы 24 стилист Мила Герман поделилась своими наблюдениями о том, как сегодня обстоят дела с популярностью секонд-хендов в столице.