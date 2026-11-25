Сервисы кикшеринга попросили о переходном периоде для изменений в ПДД. По их словам, это необходимо, чтобы адаптироваться к новым правилам парковки, которые ранее предложил Минтранс.

Согласно проекту, предлагается ввести с 1 марта 2027 года обязанность оставлять велосипеды и самокаты только на специальных парковках. За стоянку в неположенном месте хотят штрафовать на 2,5 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в других городах на 500 рублей.

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