В Москве днем 25 ноября локальные затруднения ожидаются на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 48-го километра. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы на Шереметьевской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.