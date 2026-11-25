Микроклимат в московском метро поддерживает система вентиляции и подогрева. Во время морозов она работает в зимнем режиме, который позволяет сохранять тепло на станциях и в вестибюлях.

На вестибюлях установили около 6 тысяч вторых дверей, также в зимнем режиме работают воздушно-тепловые завесы. Кроме того, подходы к станциям метро и остановкам автобусов в первую очередь очищают от снега и льда.

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