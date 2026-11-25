25 ноября, 08:00Спорт
Москвичи могут бесплатно заниматься спортом в рамках проекта "Мой спортивный район"
В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки по разным направлениям. В олимпийском комплексе "Лужники" проведут занятие по бегу, а в спортивной зоне "Экран" можно будет заняться фитнесом.
Для любителей футбола тренировку организуют на стадионе "Тушино". Кроме того, в ледовом центре "Звезда" пройдет занятие по оздоровительной гимнастике.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.