Горнолыжный сезон в Москве может начаться в начале декабря. Все зависит от того, насколько устойчивыми будут снег и похолодание. В комплексе "Кант", например, планируют открыться 5 декабря.

В "Лата Трэк" главным условием для старта назвали устойчивую температуру около минус 5 градусов, но точных сроков пока не обозначили. Кол-центр спорткомплекса "Воробьевы горы" временно не работает до открытия сезона.

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