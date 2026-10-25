Сезон хурмы начался на московских ярмарках. Фермеры привозят плоды из Краснодарского края и Дагестана. На прилавках представлены разные виды хурмы, в том числе "королек", "ромашка", "звездочка" и "красный великан".

Как рассказала руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова, названия плодов часто связаны с их формой, цветом и плотностью. Хурма "звездочка" российской селекции из Крыма отличается тонкой кожицей, небольшим количеством волокон и сладким вкусом.

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