Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 09:30

Город

Сезон хурмы начался на московских ярмарках

Сезон хурмы начался на московских ярмарках

Более 1,5 млн москвичей присоединились к проекту "Московский чекап"

Собянин сообщил о строительстве семи инновационных колледжей в Москве

Мобильную зарядную станцию для электромобилей тестируют в Москве

Два новых причала речного электротранспорта подготовили к работе в Москве

Прокат электросамокатов в Москве продолжится до заморозков

Воздух в Москве 25 октября прогреется до 15 градусов

Театр Гоголя отметил 130-летие Шварца премьерой спектакля "Обыкновенное чудо"

В Москве завершился фестиваль мотивационного кино "Будем жить"

Вековой температурный рекорд может обновиться в Москве

Сезон хурмы начался на московских ярмарках. Фермеры привозят плоды из Краснодарского края и Дагестана. На прилавках представлены разные виды хурмы, в том числе "королек", "ромашка", "звездочка" и "красный великан".

Как рассказала руководитель пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова, названия плодов часто связаны с их формой, цветом и плотностью. Хурма "звездочка" российской селекции из Крыма отличается тонкой кожицей, небольшим количеством волокон и сладким вкусом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городедавидеоПолина Брабец

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика