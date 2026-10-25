Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября. В мероприятии примут участие главы государств и правительств, представители министерств и ведомств африканских стран, региональных объединений, организаций, бизнеса и экспертного сообщества.

По словам президента АНО "Дом Африки" Сержа Фокаса Одунлами, саммит направлен на развитие гуманитарных и экономических отношений между Россией и странами Африки. В рамках мероприятия ожидается подписание межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

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