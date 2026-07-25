Путин обсудил с Токаевым предложение о заморозке конфликта на Украине

Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине и рассказал ему о ходе специальной военной операции (СВО). По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для России главным условием остается достижение поставленных целей.

Он отметил, что конфликт может остановиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения, однако с учетом позиции Украины заморозка невозможна.

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