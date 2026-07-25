Собянин: Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет

Москва создает возможности для знакомства с искусством с ранних лет, благодаря проекту "Музеи – детям". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, с 2017 года школьники и студенты колледжей могут бесплатно посещать музеи и выставочные пространства столицы. В этом году юные москвичи воспользовались льготой больше 435 тысяч раз.

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