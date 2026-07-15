Собянин: построенная в Ново-Переделкине школа откроется 1 сентября

В районе Ново-Переделкино к новому учебному году откроется школа, построенная по современным московским стандартам образования. Учебное заведение на Лукинской улице осмотрел Сергей Собянин.

Школа рассчитана на 550 учеников с 6-го по 11-й класс. В здании оборудовали современные учебные кабинеты, медиатеку, ИТ-полигон, студию хореографии, актовый и спортивные залы, а также профильные классы, в том числе медицинские. Кабинеты физики оснащены оборудованием для проведения практических занятий и опытов.

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