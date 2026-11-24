Владимир Путин поручил до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах, где развита добыча угля. В первую очередь речь идет о Кемеровской области и Якутии.

Дата-центры требуют много электроэнергии для облачных сервисов и искусственного интеллекта, а угольные регионы обладают достаточным объемом ресурсов для выработки необходимых мощностей.

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