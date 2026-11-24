24 ноября, 22:45Мэр Москвы
Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК
Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. На этой встрече Владимир Путин обсуждал с профильными министерствами и ведомствами меры, которые необходимы для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов.
Президент отметил, что в данный момент цены на бензин в большинстве регионов страны стабилизировались после октябрьского пика, однако ситуация по-прежнему остается довольно сложной.
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